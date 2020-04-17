Freitag, 17.04.2020 - 03:00
3 min
Situation für Obdachlose verschärft sich in Mannheim
Von Wolf Goldschmitt
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