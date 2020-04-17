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Freitag, 17.04.2020 - 03:00
3 min

Situation für Obdachlose verschärft sich in Mannheim

Diakonisches Werk und Caritas müssen in Mannheim ihre Hilfe reduzieren. Private Spender hängen Pakete an Gabenzäune.

Von Wolf Goldschmitt
Am Mannheimer Herschelplatz werden mit behördlicher Genehmigung Hilfspakete verteilt. Foto: Gerold

Am Mannheimer Herschelplatz werden mit behördlicher Genehmigung Hilfspakete verteilt. (Foto: Gerold)

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