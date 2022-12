Skifahren und Klimawandel – geht Winterurlaub nachhaltig?

In Obergurgl-Hochgurgl wurden bereits neue Generationen von Schneekanonen getestet. Ein Start-up aus Niederösterreich hat den Neuschnee-Generator entwickelt. Wie in der Natur soll in einer „Wolke“ Schnee auf natürliche Art produziert werden. Von unten wird Wasser in eine Art Ballon gespritzt (die „Wolke“), ein Ventilator zerstäubt das Wasser, im Inneren treffen die Wasserpartikel auf feine Eiskristalle. Daraus wachsen, wie in der Natur, Schneekristalle. Haben diese eine gewisse Größe erreicht, fällt der Pulverschnee unten aus dem Ballon. Bis zu 15 Kubikmeter-Schnee sollen so pro Wolke in der Stunde produziert werden können. Bei herkömmlichen Schneekanonen werden aus einem Kubikmeter Wasser bei guten Verhältnissen lediglich rund zwei Kubikmeter Schnee. Serienreif eingesetzt wird diese neue Form der Beschneiung allerdings noch nicht.