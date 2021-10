Skiurlaub nach der Corona-Pause? So stehen die Chancen

Wer sich unsicher ist, ob er einen Urlaub jetzt schon buchen soll, wählt am besten eine Unterkunft, die flexible Stornobedingungen anbietet. Auch mit einer Pauschalreise ist man eher auf der sicheren Seite, als wenn man individuell bucht. Das Pauschalreisegesetz ermöglicht einen kostenlosen Rücktritt, wenn am Urlaubsort unvermeidbare außergewöhnliche Umstände auftreten. Das gilt allerdings nicht, wenn die Reise schon in Kenntnis einer Reisewarnung gebucht wurde. Informationen zu Corona und den Stornobedingungen in Österreich gibt es auf der Seite https://www.austria.info/de/service-und-fakten/coronavirus-situation-in-oesterreich . Auch die Verbraucherzentralen bieten Infos rund um das Thema Urlaub und Corona: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/reise-mobilitaet/