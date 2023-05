Smiths-Bassist Andy Rourke gestorben

The Smiths wurden 1982 von Marr und Sänger Morrissey gegründet und wurden mit Hits wie „There Is A Light That Never Goes Out“ und „This Charming Man“ weltberühmt. Das britische Musikmagazin „NME“ wählte die Rockband zu den einflussreichsten Künstlern der Geschichte - noch vor den Beatles. Bands wie Radiohead, Oasis, Blur und Suede gaben an, von den Smiths inspiriert worden zu sein.