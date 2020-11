So funktionieren die neuen Sitzplatzregeln der Bahn

Weihnachten: So reist man möglichst sicher mit der Bahn

Auf dem Weg in die Heimat und zur Familie dürfte die Bahn für viele das Nadelöhr sein - hier kommen viele Menschen auf engem Raum längere Zeit zusammen. Wer eventuell vollen Zügen rund um die Weihnachtstage zumindest ein wenig aus dem Weg gehen will, hat aber Möglichkeiten.



Nicht dann fahren, wenn alle fahren: Natürlich ist nicht jeder bei der Wahl eines Zuges flexibel. Aber eine großzügige Handhabung von Homeoffice-Arbeit macht es vielleicht doch möglich, Stoßzeiten zu meiden. Bei der Wahl eines möglichst wenig frequentierten Zuges hilft die Auslastungsanzeige der Deutschen Bahn, die zum Beispiel auf der Bahn-Webseite für jede Verbindung abrufbar ist. Derzeit werden Züge bei einer Auslastung von 50 Prozent als voll eingestuft, erklärt Neuß. Dann lässt sich online kein Ticket mehr buchen. Allerdings können Reisende mit einer Flexpreis-Fahrkarte trotzdem mitfahren, diese Fahrgäste kommen sozusagen noch oben drauf. Deswegen kann es in der Zweiten Klasse auch dann voll werden, wenn die Bahn nur eine eingeschränkte Zahl an Sitzen für die Reservierung freigibt.



In die Erste Klasse ausweichen: Die Erste Klasse der Deutschen Bahn bietet mehr Platz und damit auch mehr Abstand zu den Mitreisenden. So sind zum Beispiel die Sitzabstände größer. "Und Sie haben Einzelsitze", sagt Neuß. Auf der einen Seite des Waggons befinden sich zwei Sitze nebeneinander, auf der anderen Seite ist nur ein Sitz montiert. "Wenn Sie rechtzeitig online buchen, können Sie dort einen Einzelsitz auswählen." Außerdem ließe sich darauf spekulieren, dass in der Ersten Klasse weniger Fahrgäste sitzen als in der Zweiten, weil das Ticket teils deutlich mehr kostet. Eine Garantie dafür gibt es aber nicht. Zumal der Preisaufschlag für die Erste Klasse gar nicht groß ausfällt, wenn man zum Beispiel einen Sparpreis oder Supersparpreis erwischt. Trotz aller Bemühungen um einen leeren Zug und einen einsam gelegenen Platz kann es passieren, dass man am Ende doch in einem vollen Wagen sitzt. Dann hilft nur: konsequent Maske tragen.