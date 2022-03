So teuer sind Benzin und Diesel in anderen Ländern

Die Zwei-Euro-Marke ist an den deutschen Tankstellen längst gefallen. Steuern wir auf drei Euro für einen Liter Kraftstoff zu? (Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa)

WELT - Täglich neue Höchststände an den Zapfsäulen: Durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine steigen die Ölpreise. Die Zwei-Euro-Marke ist sowohl für Super-Benzin, als auch Diesel-Kraftstoff längst gefallen. Ein Ende des Anstiegs ist nicht in Sicht. Vielmehr vermuten Experten, dass bald auch drei Euro für einen Liter Sprit fällig werden könnten.

Dabei sind die Deutschen natürlich nicht die einzigen, die unter den hohen Kraftstoffpreisen ächzen. In einigen Nachbarländern ist der Sprit sogar noch deutlich teurer. Aber es gibt auch Länder, die scheinbar keine Auswirkungen spüren.

Was kostet E10 in anderen Ländern?

In den Grafiken sehen Sie, was Super E10 und Diesel in anderen Ländern kostet. Die Daten wurden am 9. März 2022 abgerufen. Mit einem Klick auf die jeweilige Säule wird Ihnen der durchschnittliche Landespreis angezeigt.

Was kostet Diesel in anderen Ländern?







Doch es hilft nichts, sich damit zu trösten, dass Autofahrer in anderen Ländern noch tiefer in die Tasche greifen müssen, als wir. Um das Bezahlen kommen wir nicht herum — sofern wir das Auto nicht stehen lassen wollen. Dabei kannten die Kraftstoffpreise durchaus nicht nur die Richtung "nach oben", wie diese Grafik zeigt.

Mit einem Klick auf die Diagramme wird Ihnen der Durchschnittspreis aus dem ausgewählten Jahr angezeigt. Die rote Linie zeichnet den Verlauf des Preises eines Liters Super E10, die blaue den für einen Liter Diesel.







Richtig steil nach oben geht es in Deutschland daher nicht schon seit Jahren, auch, wenn ständige Diskussionen über vermeintlich zu hohe Spritpreise das vermuten lassen könnten. Vielmehr wurde die aktuelle Preisspirale erst durch den Angriff Russlands auf die Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen angedreht.







Doch was macht das Tanken so teuer? Klar, der Ölpreis. Aber der allein fließt nicht in den Preis für den Endkunden ein. Vielmehr ist es die Kombination aus verschiedenen Kosten und die auf Kraftstoff erhobenen Steuern. Am Dienstag, den 8. März, kostete der Liter Super E10 210,3 Cent, für Diesel wurden 215 Cent pro Liter fällig.

Das macht Super E10 teuer:

Mit einem Klick auf die Karten erfahren Sie, welche Kosten in einem Liter Kraftstoff stecken.

Das macht Diesel teuer:

Am Ende hilft alles nichts: Wer auf sein Auto angewiesen ist, muss tief in die Tasche greifen. Neben den Ratschlägen, Fahrgemeinschaften zu bilden und auf alternative Verkehrsmittel auszuweichen, gibt es hier noch Zehn Tipps, die Ihnen beim Sprit sparen helfen.