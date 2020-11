So viel Müll produzieren wir Deutschen im Durchschnitt

MAINZ - 417,2 Millionen Tonnen – so viel Müll haben wir Deutschen im Jahr 2018 alle gemeinsam produziert. Von Jahr zu Jahr steigt diese Zahl. Aktuell liegt das auch am Boom in der Baubranche. Bau- und Abbruchabfälle machen laut Statistischem Bundesamt mehr als die Hälfte des in Deutschland entstehenden Mülls aus. Die gute Nachricht: Mehr als 80 Prozent der gesamten, riesigen Müllmenge können verwertet werden – zum Beispiel zur Energieerzeugung oder zur Weiterverwendung oder Wiederverwertung der Materialen.