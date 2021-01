So viele Arbeitslose gibt es in der Region

Unser Statistiken zeigen die aktuellen Arbeitslosenquoten für die Rhein-Main-Region. (Screenshot: VRM)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht jeden Monat die aktuellsten Zahlen vom Arbeitsmarkt. Der erste Blick gilt dabei zumeist der Arbeitslosenquote: Wie viele Menschen sind aktuell auf Jobsuche? Die Zahlen sind dabei auch immer ein Spiegel der Konjunktur. Geht's der Wirtschaft gut, ist die Arbeitslosenquote niedrig. Sind wir mitten in der Krise, steigen Kündigungen und Arbeitslosenquote.

Angegeben wird die Arbeitslosenquote in Prozent. Sie drückt das Verhältnis von Arbeitslosen zu den Erwerbspersonen aus. Das wiederum sind zusammengerechnet alle Arbeitslosen und Erwerbstätigen. In die Werte geht ein, wer sich bei einem Jobcenter als arbeitslos gemeldet hat. Nicht Teil der Statistik: Personen, die von der Bundesagentur in Umschulungsmaßnahmen geschickt wurden oder Menschen in „Arbeitsgelegenheiten“ – gemeinhin bekannt als „Ein-Euro-Jobber“.

So funktioniert es: Unsere Grafiken zeigen die immer aktuellsten Daten. Die genauen Werte erfahren Sie mit einem Klick auf den jeweiligen Landkreis, die jeweilige Stadt oder die jeweilige Linie. Dort haben wir für Sie teils auch die jüngste Entwicklung einiger Zahlen im Detail aufbereitet. Mit dem Schieberegler, den es oberhalb einiger Grafiken gibt, haben Sie zudem die Möglichkeit, sich Zahlen vergangener Monate und Jahre anzeigen zu lassen.

Verknüpfte Artikel

Die Arbeitslosenquote

Der Blick auf die Karte macht schnell deutlich, wo Arbeitslosigkeit ein Problem ist: Vor allem im Osten Deutschlands weisen viele Regionen eine hohe Arbeitslosigkeit auf. Aber auch im Ruhrgebiet sind vergleichsweise viele Menschen aktuell ohne Arbeit. Generell weisen meist Städte höhere Werte auf als ländlichere Regionen. Klicken Sie auf Ihren Kreis oder Ihre Stadt, zeigen wir Ihnen auch die Entwicklung der Arbeitslosenquote vor Ort.





Der Blick auf die Karte macht schnell deutlich, wo Arbeitslosigkeit ein Problem ist: Vor allem im Osten Deutschlands weisen viele Regionen eine hohe Arbeitslosigkeit auf. Aber auch im Ruhrgebiet sind vergleichsweise viele Menschen aktuell ohne Arbeit. Generell weisen meist Städte höhere Werte auf als ländlichere Regionen. Klicken Sie auf Ihren Kreis oder Ihre Stadt, zeigen wir Ihnen auch die Entwicklung der Arbeitslosenquote vor Ort.

Wie sich die Quote verändert

Zwei Kennzahlen sind interessant: Wo liegt die Arbeitslosenquoten im Vergleich zum Vormonat und wie sieht sie aus im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres? Schwankungen über das Jahr sind bekannt, weil es zum Beispiel in der Baubranche im Winter weniger Jobs gibt. Schwankt die Zahl aber im Vergleich zum Vorjahr, ist das ein deutlicher Hinweis auf eine allgemein veränderte Wirtschaftslage. Unsere Grafik zeigt zunächst die Veränderung zum Vormonat. Klicken Sie auf „Weiter“, entdecken Sie die Veränderung zum gleichen Monat des Vorjahres.





Zwei Kennzahlen sind interessant: Wo liegt die Arbeitslosenquoten im Vergleich zum Vormonat und wie sieht sie aus im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres? Schwankungen über das Jahr sind bekannt, weil es zum Beispiel in der Baubranche im Winter weniger Jobs gibt. Schwankt die Zahl aber im Vergleich zum Vorjahr, ist das ein deutlicher Hinweis auf eine allgemein veränderte Wirtschaftslage. Unsere Grafik zeigt zunächst die Veränderung zum Vormonat. Klicken Sie auf „Weiter“, entdecken Sie die Veränderung zum gleichen Monat des Vorjahres.

Die höchste Arbeitslosigkeit Deutschlands

Wo die Arbeitslosenquote aktuell am höchsten liegt, zeigt diese Grafik. Neben Städten aus dem Ruhrgebiet ist mit Pirmasens auch eine Stadt aus der Pfalz in den Top zehn. Mit dem Schieberegler oberhalb der Grafik erkennen Sie die Veränderung über die vergangenen Monate.





Wo die Arbeitslosenquote aktuell am höchsten liegt, zeigt diese Grafik. Neben Städten aus dem Ruhrgebiet ist mit Pirmasens auch eine Stadt aus der Pfalz in den Top zehn. Mit dem Schieberegler oberhalb der Grafik erkennen Sie die Veränderung über die vergangenen Monate.