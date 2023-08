So wenig Blitze wie seit 30 Jahren nicht mehr

Wie ein Unglück am Samstag in der Nähe von Stuttgart zeigt, kann ein Einschlag für Menschen auch tödlich enden. In Unterensingen im Landkreis Esslingen schlug ein Blitz in einen Baum an der Biertischgarnitur eines Ausflugslokals ein. Ein 35-Jähriger starb in der Folge. Eine 43-Jährige befand sich mit lebensgefährlichen Verletzungen am Montagnachmittag weiterhin in intensivmedizinischer Behandlung. Der elfjährige Sohn der Frau schwebte zunächst ebenfalls in Lebensgefahr, sein Zustand hatte sich im Laufe des Wochenendes etwas gebessert, er blieb am Montag im Krankenhaus. Drei weitere Menschen wurden verletzt.