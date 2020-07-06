Montag, 06.07.2020 - 18:04
3 min
Sollte das Schwimmen im Rhein komplett verboten werden?
Von Andreas Lerg
Newsmanager Online
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Fyler zum Thema in mehreren Sprachen
Die Polizei Rheinland-Pfalz hat einen Fyler zum Thema baden an und schwimmen in Flüssen in Deutsch, Englisch, Französisch und Arabisch heraus gebracht.
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