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Montag, 06.07.2020 - 18:04
3 min

Sollte das Schwimmen im Rhein komplett verboten werden?

Die Meldungen von Menschen, die im Rhein beim Schwimmen ihr Leben verlieren, häufen sich. Ebenso die entsprechenden Einsätze von Rettungskräften. Könnte ein Totalverbot helfen?

Andreas Lerg: Newsmanager Online
Von Andreas Lerg
Newsmanager Online
Im Rhein durch die viel befahrene Schifffahrstrinne zu schwimmen, ist wie auf der Überholspur einer Autobahn joggen zu gehen. Das eine ist verboten, das andere nicht. Foto: Hansenn/stock.adobe

Im Rhein durch die viel befahrene Schifffahrstrinne zu schwimmen, ist wie auf der Überholspur einer Autobahn joggen zu gehen. Das eine ist verboten, das andere nicht. (Foto: Hansenn/stock.adobe)

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