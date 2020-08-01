Samstag, 01.08.2020 - 04:30
5 min
Sollte ein Soziales Jahr wieder Pflicht werden?
Von Michaela Kriewitz
Volontärin
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Wie sich BFD und FSJ unterscheiden
Sowohl beim Bundesfreiwilligendienst (BFD) als auch beim Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) handelt es sich um Freiwilligendienste. Hierbei leisten die Freiwilligen praktische Hilfstätigkeiten in gemeinnützigen Einsatzstellen. Sie engagieren sich in Betreuung und Pflege, schützen die Umwelt und fördern die Kultur und die Integration. Dafür erhalten sie ein Taschengeld von maximal 414 Euro im Monat.
Der wesentliche Unterschied liegt in der Organisation und im Ablauf: Der BFD ist ein Ersatzprogramm für den ausgesetzten Zivildienst. Er richtet sich an Frauen und Männer aller Altersklassen, dauert sechs bis 24 Monate und kann im Abstand von jeweils fünf Jahren sogar mehrmals geleistet werden.
Das FSJ gibt es schon seit 1963. Es richtet sich heute an junge Frauen und Männer im Alter von 15 bis 26 Jahren, ist ebenfalls auf eine Dauer von sechs bis 24 Monaten begrenzt, kann aber nur einmal geleistet werden.
Der wesentliche Unterschied liegt in der Organisation und im Ablauf: Der BFD ist ein Ersatzprogramm für den ausgesetzten Zivildienst. Er richtet sich an Frauen und Männer aller Altersklassen, dauert sechs bis 24 Monate und kann im Abstand von jeweils fünf Jahren sogar mehrmals geleistet werden.
Das FSJ gibt es schon seit 1963. Es richtet sich heute an junge Frauen und Männer im Alter von 15 bis 26 Jahren, ist ebenfalls auf eine Dauer von sechs bis 24 Monaten begrenzt, kann aber nur einmal geleistet werden.
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