Sommerwetter am Muttertag

OFFENBACH - Herbstwetter im Wonnemonat Mai. Sturmtief Eugen hat Deutschland, das am Mittwoch langsam von Dänemark über Südschweden zur mittleren Ostsee zieht, hat Deutschland weiterhin fest in Griff.

Am Donnerstag hält das unbeständige und sehr kühle Wetter der letzten Tage mit einem Mix aus Schauern und sonnigen Abschnitten an. Am Nachmittag und Abend breitet sich zudem das Regengebiet eines neuen Tiefs, das sich von Frankreich her nähert, auf den gesamten Süden Deutschlands aus. Auch in der Nacht zum Freitag regnet es dort weiter, in den Alpen und in den Hochlagen der südlichen Mittelgebirge oberhalb von 1000 bis 1200 Metern fällt sogar Schnee.

Freitag Wechsel aus Regen und Sonne

Auch am Freitag setzt sich das Spiel der Vortage fort. Sonnenschein und einzelne Schauer wechseln sich ab. Der Wind lässt weiter nach, böig ist er aber immer noch, vor allem bei Schauern. Die Temperaturen verharren am Donnerstag und Freitag bei eher kühlen 8 bis 15 Grad. Wenn es nachts länger aufklart, muss mit Bodenfrost, in ungünstigen Mittelgebirgslagen auch mit leichtem Luftfrost gerechnet werden.

Am Wochenende wird es sommerlich warm

Hoffnung auf Temperaturen im sommerlichen Bereich macht das Wochenende. Ein umfangreiches Tief über Großbritannien pumpt dann warme Mittelmeerluft an, die mit einer südwestlichen Strömung nach Deutschland gelangt.

Am Samstag muss allerdings in der Nordwesthälfte Deutschlands das Regengebiet einer Warmfront durchziehen, von Süden her lockern die Wolken aber auf und es wird immer wärmer und trocken. Am Oberrhein steigen die Temperaturen schon auf Werte über 20 Grad an. Am Sonntag (Muttertag) scheint dann vielerorts die Sonne und die Temperaturen erreichen häufig Werte über 25 Grad. Ein kleines Schauer- und Gewitterrisiko besteht jedoch im Westen und Nordwesten des Landes.