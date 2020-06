Sonia Liebing nach Autounfall auf der TV-Bühne

Sonja Liebing ist auf dem Weg zu einer TV-Show verunglückt. Foto: Michael Kremer/Geisler-Fotopress/Archiv/dpa (Bild: dpa) (Foto: Michael Kremer/Geisler-Fotopress/Archiv/dpa)

Rust - Trotz eines Autounfalls auf dem Weg zu der TV-Show ist die Schlagersängerin Sonia Liebing (30, «Jugendliebe») in der ARD-Sendung «Immer wieder sonntags» aufgetreten. Sie stand am Sonntag gemeinsam mit DJ Herzbeat auf der Bühne im Europa-Park in Rust und sang das Lied «Maybe».

Liebing hatte am Vorabend in einer Instagram-Story von einem Autounfall berichtet, in den sie gemeinsam mit ihrem Mann verwickelt worden sei. «Wir sind wohlauf, wir stehen extrem unter Schock», schrieb Liebing. Sie und ihr Mann seien im Krankenhaus gewesen und hätten sich «durchchecken» lassen. Zum Glück sei keiner der Beteiligten schwer verletzt worden.