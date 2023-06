Sophie Rois: Meine Seelendynamik ist katholisch

Über das Fronleichnamsfest (2023 am 8. Juni), das in Deutschland nur in sechs Bundesländern und einigen Regionen gesetzlicher Feiertag ist, weiß die Österreicherin aus ihrer Kindheit zu erzählen. Sie habe immer darauf bestanden bei der Prozession mit Ministranten und Monstranz mitzulaufen, sagte Rois: „Meine Familie hat mich manchmal dafür gehasst, weil es an Fronleichnam oft schon so heiß ist, dass man baden fahren möchte.“ Doch sie sei „immer ganz vorne mit dabei“ gewesen. „Wir hatten weiße Kleider an und haben Blumen gestreut, damit Jesus auf Blütenblättern geht.“