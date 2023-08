Sound-Magier Jean-Michel Jarre wird 75

Eine rekordverdächtige Zuschauerzahl lockte der Klangmeister mit seinem Notre-Dame-Live-Reality-Konzert am 31. Dezember 2020 an. „Welcome to the Other Side“ (dt: Willkommen auf der anderen Seite) hieß das 45-minütige virtuelle Konzertereignis. Jarre spielte ab 23.25 Uhr live in einem Studio unweit der Notre-Dame, während zeitgleich sein Avatar in der 3D-Rekonstruktion des gotischen Gotteshauses auftrat, das im April 2019 bei einem Großbrand beschädigt wurde.