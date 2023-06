Spätes Glück: Frankie Valli hat geheiratet

Las Vegas (dpa) - . Mit 89 Jahren hat Sänger Frankie Valli (89, „Can't Take My Eyes off You“) in Las Vegas geheiratet. „Es ist großartig, in dieser Phase meines Lebens noch einmal die Liebe gefunden zu haben“, sagte der US-Amerikaner dem „People“-Magazin. Bei einer privaten Zeremonie haben sich Valli und Jackie Jacobs (60) demnach am Montag das Eheversprechen gegeben haben.