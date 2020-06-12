Freitag,
12.06.2020 - 23:00
2 min
Spargel statt Konzerte in der Rüsselsheimer Waschbar
Der kulturell orientierte Waschsalon hat aus der Not eine Tugend gemacht und ein neues Geschäftsfeld erschlossen. Im September soll das normale Programm wieder starten.
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AUSBLICK
Die Waschbar bietet noch bis zum Saisonende am 24. Juni alle zwei Tage Spargel an. Erst Ende September soll das reguläre Liveprogramm mit Ausnahme des Klavierkonzerts wieder starten. (ries)
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