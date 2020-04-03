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Freitag, 03.04.2020 - 05:00
3 min

Spargelzeit in Südhessen beginnt mit unsicheren Vorzeichen

In Weiterstadt wird die Saison früh eröffnet, aber ob die Lockerung des Einreiseverbots für Erntehelfer etwas bringt, weiß keiner.

Thomas Bach: Redaktionsleiter Darmstadt-Dieburg
Von Thomas Bach
Redaktionsleiter Darmstadt-Dieburg
Unter den strengen Augen von Rolf Meinhardt, Vorsitzender des Arbeitskreises Spargel Südhessen, sticht die neue Hessische Spargelkönigin Saskia I. den Spargel und eröffnet damit die Spargelsaison 2020 in Hessen. Wie diese verläuft, ist aber noch ungewiss. Foto: MGH

Unter den strengen Augen von Rolf Meinhardt, Vorsitzender des Arbeitskreises Spargel Südhessen, sticht die neue Hessische Spargelkönigin Saskia I. den Spargel und eröffnet damit die Spargelsaison 2020 in Hessen. Wie diese verläuft, ist aber noch ungewiss. Foto: MGH

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