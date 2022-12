Spartipps für klimafreundlichere Weihnachtsbeleuchtung

Region. In Deutschland könnten durch den kompletten Verzicht auf die private, besinnliche Beleuchtung in der Vorweihnachtszeit rund 600 Millionen Kilowattstunden Strom eingespart werden. Das ist in etwa so viel, wie eine mittlere Großstadt mit 400.000 Einwohnern pro Jahr verbraucht. Damit ließen sich beim derzeitigen Strommix mit einem hohen Kohlestromanteil selbstredend tonnenweise CO2 einsparen. Doch wer will schon auf die stimmungsaufhellenden Lichter verzichten – selbst, wenn es derzeit den Geldbeutel erheblich schonen würde?