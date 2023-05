SPD-Politiker: Mafia verantwortlich für „Kokain-Schwemme“

Gestern waren bei einer der größten Razzien in Europa gegen die 'Ndrangheta rund 150 mutmaßliche Mafiosi in mehreren Ländern festgenommen worden. Allein in Deutschland wurden rund 30 Haftbefehle in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern und dem Saarland vollstreckt. Die meisten Verdächtigen wurden in Italien verhaftet.