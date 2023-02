Spenden: Hilfe für Menschen in der Türkei und Syrien

Zudem gab es am Dienstagabend eine große Spendenaktion am Sportpark Rheinhöhe, koordiniert von Schwarz-Weiß, Blau-Gelb und dem SKC Munzur. Die Vereine haben 500 bis 600 Kartons an Spenden organisieren können, allerdings ist kurzfristig das Transportunternehmen abgesprungen. Hier wird also noch ein Transportunternehmen mit Lkw benötigt, um die Sachen in die Türkei zu transportieren. Spenden werden in Wiesbaden von vielen Vereinen, Gruppierungen, Glaubensgemeinschaften oder Privatpersonen gesammelt. Problematisch ist hingegen der Transport ins Krisengebiet, sowohl über Land als auch in der Luft.