Spielberg über „E.T.“-Neufassung: „Hätte das nie tun sollen“

New York (dpa) - . Regisseur Steven Spielberg (76) hat die Entscheidung, eine Szene in seinem Film „E.T.“ nachträglich zu verändern, als „Fehler“ bezeichnet. Die Tatsache, dass Polizisten mit Waffen Kinder gejagt haben, gefiel dem Starproduzenten Jahre später nicht mehr. In einer Neufassung zum 20-jährigen Jubiläum des Films 2002 ersetzte er die Waffen durch Walkie-Talkies. Auf der Bühne des „TIME100 Summit“ bedauerte er sein Einmischen: „Ich hätte das nie tun sollen. "E.T." ist ein Produkt seiner Zeit. Kein Film sollte durch die Brille überarbeitet werden, durch die wir heute schauen, egal ob freiwillig oder gezwungenermaßen.“