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Donnerstag, 04.06.2020 - 03:00
3 min

Spiele für Enkel und Oma trotz Corona

Das Heidenroder Unternehmen „Spieltrieb“ hat Ideen gesammelt, wie sich Alt und Jung in Zeiten der Pandemie miteinander beschäftigen können. Die Resonanz auf das Projekt ist groß.

Hannelore Wiedemann: Redaktion Rheingau-Taunus
Von Hannelore Wiedemann
Redaktion Rheingau-Taunus
Nicole Stiehl, Dagmar Frei und Till Meyer spielen und arbeiten schon viele Jahre gemeinsam. Foto: Martin Fromme

Nicole Stiehl, Dagmar Frei und Till Meyer spielen und arbeiten schon viele Jahre gemeinsam. (Foto: Martin Fromme)

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