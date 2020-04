Spielplätze sollen bald wieder öffnen

Der Wiesbadener Blücherspielplatz ist wie alle anderen Spielplätze wegen des Coronavirus gesperrt. Noch. (Foto: Erdal Aslan)

BERLIN - Gute Nachrichten für alle Kinder und ihre Eltern: Der Bund will die wegen der Corona-Pandemie seit Wochen geschlossenen Spielplätze wieder öffnen lassen. Dabei sollten Eltern darauf achten, dass überfüllte Anlagen gemieden und grundlegende Hygieneregeln eingehalten werden, heißt es in der der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstagnachmittag.

Außerdem will der Bund wieder Gottesdienste und Gebetsversammlungen wieder ermöglichen und Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten könnten bald wieder unter Auflagen wieder öffnen.

Voraussetzung sei besonders bei kleinen und historischen Gebäuden, dass die Auflagen zur Hygiene sowie die Einhaltung des nötigen Abstands räumlich und personell umgesetzt werden könnten, heißt es in der Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder, die der dpa vorliegt. Dazu soll kurzfristig ein Förderprogramm in Höhe von zunächst 10 Millionen Euro für coronabedingte Umbaumaßnahmen aufgelegt werden.