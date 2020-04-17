Freitag, 17.04.2020 - 23:00
4 min
Spielsucht zu Zeiten von Corona
Von Annette Wannemacher-Saal
Lokalredakteurin Darmstadt
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KONTAKT
In der Fachberatung für Glücksspielsucht des Suchthilfezentrums Darmstadt unterstützen Fachberaterinnen für Glücksspielsucht Betroffene auf dem Weg in ein spielfreies Leben:
Helga Lack, h.lack@caritas-darmstadt.de, Telefon: 06151- 500 28 51
Cindy Ziergiebel, c.ziergiebel@caritas-darmstadt.de, Telefon: 06151-500 28 44 (net)
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