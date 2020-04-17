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Freitag, 17.04.2020 - 23:00
4 min

Spielsucht zu Zeiten von Corona

Auch in Darmstadt sind Spielhallen geschlossen und Gaststätten mit Automaten zu. Glücksspieler müssen ins Internet ausweichen. Das ist eine Krise und Chance zugleich.

Annette Wannemacher-Saal: Lokalredakteurin Darmstadt
Von Annette Wannemacher-Saal
Lokalredakteurin Darmstadt

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KONTAKT

In der Fachberatung für Glücksspielsucht des Suchthilfezentrums Darmstadt unterstützen Fachberaterinnen für Glücksspielsucht Betroffene auf dem Weg in ein spielfreies Leben:

Helga Lack, h.lack@caritas-darmstadt.de, Telefon: 06151- 500 28 51

Cindy Ziergiebel, c.ziergiebel@caritas-darmstadt.de, Telefon: 06151-500 28 44 (net)

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