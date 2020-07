Spitzenkoch Keller: „Es ist leider völlig abartig geworden“

Biographie

Franz Keller wurde 1950 in Freiburg geboren und wuchs in einer Winzer- und Gastronomenfamilie auf. Nach seiner Ausbildung zum Koch arbeitete er bei Spitzenköchen wie Michel Guérard und Paul Bocuse. Im elterlichen Gasthof wurde er mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, ebenso in seinem Franz Kellers Restaurant, das er 1979 in Köln eröffnete, sowie im Schlosshotel Bühlerhöhe, in dem Keller als bestbezahlter Koch Deutschlands angestellt war und im Kronenschlösschen in Hattenheim im Rheingau. 1993 kehrte Franz Keller dem „Sterne-Zirkus“ ganz bewusst den Rücken und eröffnete gemeinsam mit seiner Frau Brigitte-Marie in Hattenheim die Adler-Wirtschaft, ein Restaurant mit regionaler Küche. Dieses hat mittlerweile sein Sohn Franz übernommen. Keller selbst betreibt heute den Falkenhof, einen Öko-Bauernhof im Taunus, und liefert das Fleisch für die Adler-Wirtschaft. Zurzeit hält er 55 Rinder, 30 Schweine, 20 Hühner und 40 Kaninchen. Sein 2018 erschienenes Buch „Vom Einfachen das Beste“ entwickelte sich zum Bestseller. In diesem Jahr erschien sein neues Buch „Ab in die Küche“. Franz Kellers jüngerer Bruder ist der Winzer, Gastronom und DFB-Präsident Fritz Keller.