Spotify expandiert in Russland und Osteuropa

Spotify ist künftig in 92 Märkten der Welt vertreten. Foto: Fabian Sommer/dpa/dpa-tmn (Bild: dpa) (Foto: Fabian Sommer/dpa/dpa-tmn)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Berlin - Der Streamingdienst Spotify steigt in den russischen Markt ein. Daneben startet die Plattform für Musik, Hörspiele und Podcasts in zwölf weiteren Ländern in Europa, wie Spotify am Mittwoch mitteilte.

Dabei handele es sich um Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kasachstan, Kosovo, Kroatien, Moldawien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, Slowenien, Weißrussland und die Ukraine.

Das Streaming-Angebot gebe es dann weltweit in 92 Märkten, auch in Deutschland ist Spotify aktiv. Das schwedische Unternehmen startete die Plattform 2008 und gehört zu den größten Musik- und Podcast-Plattformanbietern. Spotify produziert auch eigene Podcasts. Zu den internationalen Plattform-Konkurrenten zählen zum Beispiel Apple und Deezer.

© dpa-infocom, dpa:200715-99-797343/2