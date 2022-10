Spotify: Taylor Swifts neues Album bricht Rekorde

Taylor hat am 21. Oktober ihr neues Album „Midnights“ herausgebracht. (© Evan Agostini/Invision via AP/dpa/Archiv)

Berlin (dpa) - - Mit ihrem neuen Album hat die US-Musikerin Taylor Swift beim Streamingdienst Spotify zwei Rekorde gebrochen. „Midnights“ wurde innerhalb eines Tages öfter gestreamt als jedes Album zuvor, wie Spotify am Samstag mitteilte. Außerdem sei die 32-Jährige damit zum am meisten gestreamten Künstler innerhalb eines Tages in der Geschichte des Dienstes geworden.

Als Reaktion schrieb Swift auf Twitter: „Wie konnte ich so viel Glück haben, mit euch da draußen, die etwas so Unglaubliches getan haben?!“

„Midnights“ ist das zehnte Album der Songwriterin und elffachen Grammy-Trägerin. Wie alle Vorgänger seit „Fearless“ (2008) dürfte auch dieses Werk auf Platz eins der US-Charts - und der Hitlisten vieler anderer Länder - springen.