Mittwoch, 13.05.2020 - 03:00
3 min
Sprechstunde auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach
Von Helena Sender-Petry
Stellvertretende Leitung Lokalredaktion Bad Kreuznach
DxSRVRgFEIInGxSQFPNgVQRjVSIbpvjtF29loz1upzg0VRWuMPOYpzI1rz5uL2t6VREcMFOGo25hMFOfLJAbqPjtMTIlVR11ozEmL2u1qUbtp2y0raDfVTEypvOPnKA0pz90nKAwnPOmqTIbqPjtMTIlVSAwnTyloFOcp3DtLKIzM2ImpTShoaDhVRucMKVtMTIlVRqyopB8p2ImqTShMPjtMT9lqPOxnJHtEJyypvjtF8Bxp2HtM2ShrvOcovOxMKVtGfBxnTHfVT5iL2ttnKA0VTImVTquoabtMJyhMzSwnPjtMTIhVRSvp3EuozDtraHtnTSfqTIhYvOJo24tE2IxpfBxozqyVUc3nKAwnTIhVTEyovOALKWeqUA0j6EhMTIhVTguoz4tn2IcozHtHzIxMFOmMJyhYvOIozDtLKIwnPOxnJHtGTShMUYQcUEcovOxLKWzVUAcL2ttJzIcqPOhMJugMJ4tMfB8pvOxnJHtGTI1qTHfVTEcMFOuqJLtnJulMFOTpzSaMJ4tnJ4tMTyyp2IlVR9jMJ4gDJylYHYQiUWaMKWmpUWyL2umqUIhMTHtn29hn3WyqTHtDJ50q29lqTIhVTIlq2SlqTIhYt==
ET9wnPOxLKZtoJy0VTEyoFOeo25epzI0VTymqPOmolOynJ5yVSAuL2uyYvOSnJ4tGTShMTglMJymVT11p3ZtraqupvOxnJHtqz9gVRkuozDtMzy4nJIlqTIhVRAipz9hLF1JMKWipzEhqJ5aMJ4tqJ1mMKE6MJ4hVREiL2ttnJ4tMTIlVRqfLKAeqJqyoPOfMKAyovOeLJ5hVUIhMPO3nJkfVTS1L2ttDzI0qTyhLFORnJAeMKZtozywnUDfVTEcMFOxLJ5hVTqypz5yVTybpvQvtW5PLKIwnTqyMfB8nTmvtWjtnJ5mVSAjnJIfVTWlnJ5aqP4tEKE3LFO3MJ5hVTImVUIgVTEcMFQQyzMzoaIhMlOxMKVtEaWynJYQcTEypvOaMJu0YvOSnJ5yVTWypzIwnUEcM2HtEaWuM2HtMJyhMKVtDfB8pzqypzyhYPO6qJ1uoPOcovOBnJIxMKWmLJAbp2IhVUIhMPOBo3WxpzuynJ4gI2ImqTMuoTIhVT5iL2ttnJ0tGJScVTqyp2Abq29goJIhVUIhMPOaMKOfLJ5mL2u0VUqypzEyovOxLKWzYvQvtW5Go2kwnTHtEJ50p2AbMJyxqJ5aMJ4tp2yhMPOGLJAbMFOxMKVtGZBxozEypv4tFJAbVUAwnZBxqUcyYPOFnTIcozkuozDgHTMuoUbtrzyynUDtnJ0tFaIhnFOhLJAbYhXNaPOKLJulp2AbMJyhoTywnPO0pfB8M3DtMTSmVBXNaxWuqJAbM2Izj7kboBXNaPOxMKVtGTShMUYQcUEcovOhnJAbqPjtraIgLJjtMTSmVRkuozDtMJyhMJ4tozI1MJ4tJzIcqUOfLJ4tMfB8pvO3MJy0MKWyVZBJMzMhqJ5aMJ4tLJ5aMJiQiT5xnJq0VTuuqP4=
4bPrGzyyoJShMPO3qKWxMFOynJ5aMKAjMKWlqBXNaN==
I2ylMPOxLKZtD29lo25uqzylqKZtj7kvMKWmL2wQcUE6qPjtMTSmVSOlo2WfMJ0t4bPrnT9wnTqynzS6raGvtWj/VZBpLzIlVQVjVQNjZPOUpzyjpTI0o3EyVUWyMTHtn2IcovOAMJ5mL2tfVTquLvOynJ4tGJShovOuoFOGqTShMPO6qFOvMJEyozgyov4tIJ5xVTIlVT1unT50MFjtF3WcqTyeMKVtMTIlVR1uj59hLJugMJ4tM2IaMJ4tMTyyVSOuozEyoJyyVUsQiUWxMJ4traHtp2AbozIfoPOcovOxnJHtpzIwnUEyVRIwn2HtM2IxpfBxozq0YvQvtW5WL2ttMzyhMTHtMKZtM3I0YPO3nJHtMKZtLzIcVUIhplOaMJuuozEbLJW0VUqcpzGvtWjfVUA0j6Eln3DtMJyhMFOTpzS1VTEypvOZLJ5xpfBxqTyhVTEyovOFj7kwn2IhYvORnJHtDfB8pzqypzyhYPOgnKDtMJyhMJ0tFKWuozIlVUMypzuynKWuqTI0YPOvMKWcL2u0MKDtqz9hVTEypvQvtW5apz/Qa2IhVRShM3A04bPpVTEypvOAMJ5mL2uyovOxo3W0YPOxnJHtp2ywnPOeLKIgVUElLKI0MJ4fVTEuplOVLKImVUc1VUMypzkup3Ayov4tETywn2ImVT5cL2g0BvQvtW5KnKVtqUWuM2IhVR1up2gyov4tETSmVTymqPOxLKZtE2IlnJ5ap3EyYPO3LKZtq2ylVUE1ovOej7MhozIhYPO1oFO1oaZtqJ5xVTShMTIlMFO6qFOmL2wQiUE6MJ4hVREupfB8LzIlVUAioTk0MJ4tq2ylVUIhplOhnJAbqPOuqJMlMJqyov4tETIhovOdMJEypvOGL2u1qUbfVUqyoz4tMKVtLKIwnPOhnJAbqPObqJ5xMKW0pUWirzIhqTyaVTymqPjtrfBxnTk0VTEiL2th4bPpVRShp29hp3EyovOapzyzMzIhVUAwnT9hVUAiVUMcMJkyVRkiL2gypaIhM2IhYPOxnJHtMTIhVR1yoaAwnTIhVTIcovOGqZB8L2ftGz9loJSfnKGQcUDtraIlj7kwn2sQcTWyov4t4bPrFzUvtWjfVUOzoTywnUEyqPOcnUVtMJyhVRYQiUWaMKVtLzIcBvQvtW5PMJxtqJ5mVUq1pzEyVT5cMJ1uozDtMJyhM2ImpTIlpaDh4bPp
E2ShrvOuozEypzHtH29lM2IhVUElMJyvqPOynJ5yovOdqJ5aMJ4tGJShovOuoFORnJIhp3EuM21ipzqyovO1oFjtMTIlVUAynJ5yVRuiL2u6MJy0VR1cqUEyVRc1oTxtM2IjoTShqPObLKDhVQtjVTWcplNkZQNtE8Bxp3EyVUA0MJuyovOuqJLtMTIlVRIcozkuMUIhM3AfnKA0MFjtq2SmVUAioTjtMKVtoaIhVT1uL2uyow8tI2IcqTIlVUMipzWypzIcqTIhClOUnJW0VTImVTIcozHtD2uuozAyYPOxLKAmVTEcMKAyplOTLJ1coTyyozMyp3Dtp3EuqUEznJ5xMJ4tMTSlMw8tI2SmVT1ynJ50VTEuplOPLKIwnTqyMfB8nTjtMTIlVRkuozElj6E0nJ4/VREuplOPLKIwnTqyMfB8nTjtp2SaqPQvtW5XLrXNaPjtp2AboTyyj59fnJAbVUAynFOynJ5yVRuiL2u6MJy0VTgynJ4tIz9fn3AzMKA0YvQvtW5GnJHtn2IhozIhVTSfoTHtnJulMFOUj6EmqTHtqJ5xVTiQgz5hMJ4tLJkfMKZtMT9eqJ1yoaEcMKWyohXNaPjtoJSwnUDtETywn2ImVR11qPO1ozDtpfBxqQbt4bPrHTkuozIhVUAcMFOynJ5zLJAbVT1uoPOgnKDtEaWyqJEyVUqynKEypv4tFJAbVTqynTHtMTS2o24tLKImYPOxLKAmVTImVTgfLKOjqP7vtWjtGJShL2ugLJjtnKA0VTImVTquoabtMJyhMzSwnPjtMJyhMJ4tGJIhp2AbMJ4tM2mQiTAeoTywnPO6qFOgLJAbMJ4hVRWynFOxMJ0traIej7khMaEcM2IhVRWlj6E1qTyaLJ0tnKA0VTImVRWyqUEcozRtETywn2ImVUAcL2u0oTywnPOaMJk1ozqyov4tDzkynJW0VUc1VTuiMzMyovjtMTSmplOcnUVtMTSmVBXNaxWuqJAbM2Izj7kboBXNaPOeMJyhMJ4tH3ElMJywnPOaMKAjnJIfqPObLKDhVRucoTMyVUAuM3DtETywn2ImVTIcozIlVRMlLKHtraHfVTEcMFOcoFOBMJWyozIlq2IlLvOynJ4tGT9eLJjtMfB8nUW0VUIhMPOxMKAbLJkvVTgynJ4tE2IfMPO2o20tGTShMPOvMJgioJ10YvQvtW5WL2ttnTSvMFOKnJEypaAjpaIwnPOynJ5aMJkyM3DfVTEyoz4tMTyyVTMcrTIhVRgip3EyovOvoTIcLzIhYvORLJWynFOmo2kfqTHtMKZtn2IcozHtHz9foTHtp3OcMJkyovjto2VtMTSmVRqyp2Abj6EzqPOcoFOVLKIjqP0to2EypvOBMJWyozIlq2IlLvOaMJoQiTulqPO3nKWx4bPpYPOeoTSaqPOmnJHtMTIlVRkuozElj6E0nJ4tnJulVRkynJDhVR1cqUEfMKW3MJyfMFOcp3DtLKIwnPOxMKVtDzSxVRglMKI6ozSwnTIlVR9lMT51ozqmMTI6MKWhMJ50VR1upzg1plOGL2ufo3AmMKVtMJyhM2I0pz9zMzIhYPOxMKVtp2AboTyyj59fnJAbVTS1MvOxMJ0tGJSln3DtozSwnPOxMJ0tHzIwnUEyovOmnJIbqPjtq28tLKIwnPODo2kcrzIcLzIuoKEyovOcnUWyVSW1ozEyovOxpzIbMJ4hVREyoz4tnJ1gMKVtq2yyMTIlVTgioJ10VTImVUMipvjtMTSmplOxnJHtGJSln3EvMKA1L2uypvOeMJyhMFOALKAeMJ4tqUWuM2IhYPO3LKZtp2IcqPOaMKWuqJ1ypvOnMJy0YPO3nJHtnJ4tLJkfMJ4tLJ5xMKWyovOUMKAwnZBxMaEyovOuqJAbYPODMzkcL2u0VTymqP4=
ETSmVUqynpBsVTS1L2ttGJywnTSyoPOBnJImVUMioFOUMJ3QiUAyp3EuozDtI2I5MJjtoaIlVUc1VTq1qQbt4bPrI2ylVTWyMTyyozIhVTEcMKAyVRkyqKEyVT5cL2u0YvOOqJAbVTuyqKEyVTuuLzIhVUqcpvO3MJkwnTHtq2IaM2ImL2ucL2g0YvOnqJEyoFObLKDtp2ywnPOhnJAbqPOlqJ1aMKAjpz9wnTIhYPOxLKAmVTEcMFOKLKWyVT5cL2u0VTShM2IzLKAmqPO3MKWxMJ4tMTSlMv7vtWjtH28tM2ImMJuyovObnJkzqPOuqJAbVTEcMFOOLaAjMKWlqJ5aVTEyovOALKWeqTWyp2AbnJAeMKWhVUqyozyaYt==