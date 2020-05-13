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Mittwoch, 13.05.2020 - 03:00
3 min

Sprechstunde auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach

Landrätin Bettina Dickes stellt sich den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Dabei überwiegen die Sorgen und Nöte rund um die Pandemie.

Helena Sender-Petry: Stellvertretende Leitung Lokalredaktion Bad Kreuznach
Von Helena Sender-Petry
Stellvertretende Leitung Lokalredaktion Bad Kreuznach
Bettina Dickes, unterstützt vom Bürgerbeauftragten Harald Skär (beide Mitte), stehen auf dem Wochenmarkt den Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort. Foto: Isabel Mittler

Bettina Dickes, unterstützt vom Bürgerbeauftragten Harald Skär (beide Mitte), stehen auf dem Wochenmarkt den Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort. (Foto: Isabel Mittler)

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