Spritpreise im Höhenrausch

An vielen Orten haben die Spritpreise die 2 Euro Marke längst geknackt.

WIESBADEN - Die Kraftstoffpreise erklimmen an den Tankstellen seit Beginn des Kriegs in der Ukraine immer neue Höhen. An vielen Orten ist die Zwei-Euro-Marke bereits überschritten worden. Dabei ist ungewöhnlicherweise Diesel trotz Steuervorteil im Bundesschnitt teurer als Benzin.





Angst vor Heizölknappheit

„Aktuell verlaufen die Rohölversorgung sowie die Mineralölverarbeitung und -versorgung hierzulande an allen Standorten normal“, beruhigt der Wirtschaftsverband Fuels und Energie in Berlin. Trotzdem hat der Angriff Russlands auf die Ukraine die Märkte durcheinandergewirbelt. Noch am Tag vor Kriegsbeginn lag der Dieselpreis deutlich niedriger. Die Kosten für Gasöl – einem Vorprodukt für die Produktion von Diesel und Heizöl – stiegen dann jedoch stärker als die Rohölpreise. Denn an den Märkten wurde erwartet, dass die Sanktionen gegen russische Raffinerien die Gasöl-Produkte verteuern, wie Analysten der Commerzbank laut FAZ berichteten.

Gleichzeitig katapultierten Ängste, dass mit einer weiteren Eskalation Heizöl überhaupt nicht mehr verfügbar sein könnte, die private Nachfrage nach Heizöl in ungewohnte Höhen. Zeitweise war die Panik-Nachfrage viermal so hoch wie zuvor. Der Heizölpreis schnellte bis Freitag zeitweise auf den Rekordwert von 143,53 Euro je 100 Liter, wie das Internetportal Heizöl 24 berichtet, an das mehrere Hundert Ölhändler ihre Preise melden. Damit war Heizöl fast doppelt teuer wie im Dezember. Da die Herstellung von Diesel und Heizöl auf dem gleichen Vorprodukt beruhen, kletterte im Sog der Heizölpreise auch der Dieselpreis.

Händler hüten sich vor russischem Öl

Aber auch Öl hat sich verteuert. „Aktuell wird der Preis hauptsächlich hochgehalten, weil die Ölhändler Angst davor haben, russisches Gas und Öl zu kaufen“, berichten die Experten vom Internetportal Heizöl 24. Die Sanktionen gegen den russischen Finanzsektor erschwerten den Kauf russischen Öls. „Außerdem besteht immer die Gefahr, dass das gekaufte Öl nicht beim Händler ankommt, sollten entsprechende Sanktionen verhängt werden.“

Auch die Lieferbedingungen haben sich verschlechtert. Der Zusammenschluss der Förderländer, Opec, hatte zuvor beschlossen, trotz des hohen Preises nicht mehr Öl als zuvor beschlossen zu fördern. Öl-Förderländer wie Saudi-Arabien halten in der Opec an der Kooperation mit Russland trotz dessen Angriffskriegs fest.

Preise schon zum Jahresanfang gestiegen

Zum Jahresanfang wirkte auch die Erhöhung des Preises für Emissionszertifikate von 25 auf 30 Euro je Tonne CO2. „Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich damit Mehrkosten pro Liter Benzin in Höhe von rund 1,2 Cent – inklusive Mehrwertsteuer 1,4 Cent – und Mehrkosten pro Liter Diesel in Höhe von rund 1,3 Cent – inklusive Mehrwertsteuer 1,6 Cent, berichtet der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Patrick Graichen, auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Lars Rohwer (CDU) in Berlin. Insgesamt entfallen von den Kraftstoffpreisen für das Jahr 2022 demnach rund 7,2 Cent – inklusive Mehrwertsteuer 8,6 Cent – und rund 8,0 Cent pro Liter Diesel – inklusive Mehrwertsteuer 9,6 Cent – auf die CO2-Bepreisung.

Binnen Jahresfrist hatten sich bereits im Februar die Preise für Kraftstoffe und Haushaltsenergie insgesamt um 22,5 Prozent erhöht und die Inflationsrate auf 5,1 Prozent getrieben, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Ohne Berücksichtigung der Energiepreise wäre die Inflationsrate im Januar von 4,9 Prozent um 1,7 Prozentpunkte niedriger ausgefallen.