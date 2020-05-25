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Montag, 25.05.2020 - 23:00
3 min

SSV Raunheim saniert den Saal im Vereinsheim

Der Verein nutzt die Corona-Zeit für die Arbeiten. Am Ende der Sommerferien soll alles fertig sein. Sorgen bereiten die Austritte.

Von Michael Kapp
Der Saal des Vereinsheims wird auf Vordermann gebracht. Am Ende der Sommerferien sollen die Arbeiten beendet sein. Foto: Michael Kapp

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Fotos
Der Saal des Vereinsheims wird auf Vordermann gebracht. Am Ende der Sommerferien sollen die Arbeiten beendet sein. Foto: Michael Kapp

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