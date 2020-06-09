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Mittwoch, 10.06.2020 - 08:30
2 min

Staatstheater Darmstadt lockt: "Komm ins Offene"

Das Motto der Spielzeit 2020/21 klingt nach Pandemie-Prophylaxe und beschwört den Mut zur Ungewissheit. Eine Übersicht zum Theater in Darmstadt während der Corona-Zeit.

Stefan Benz: Kulturredaktion Darmstadt
Von Stefan Benz
Kulturredaktion Darmstadt
Mit Blick ins Freie wird der Spielplan des Staatstheaters Darmstadt vorgestellt. Foto: Guido Schiek

Mit Blick ins Freie wird der Spielplan des Staatstheaters Darmstadt vorgestellt. Foto: Guido Schiek

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WIEDER EINIGES LOS AUF DER BÜHNE

Eben noch ging auf der Bühne gar nichts, nun verblüfft das Staatstheater mit einem Spielplan bis Anfang Juli, der neben Lesungen, Theaterfilmen und Konzerten auch einige überarbeitete Inszenierungen aus dem Repertoire wie "Othello", "Die 39 Stufen" und "Frau Luna" bietet.
Am 3. Juli gibt es gleich einen Premieren-Akkord: Die beiden Teile des Ballettprogramms "Startbahn" im Kleinen Haus und "Der Sommernachtstraum" auf Hessisch mit der Spielgemeinschaft auf dem Balkon, wo 81 Plätze zur Verfügung stehen. Auch sonst ist das Platzangebot noch stark reduziertIn die Kammerspiele dürfen derzeit 39 Zuschauer, 76 gehen ins Kleine Haus, 145 ins Große Haus. (sb)

Weiterführende Links
Pläne des Darmstädter Schauspiels
Was das Hessische Staatsballett in Darmstadt plant
Die Pläne der Darmstädter Oper
Dieser Artikel wurde ursprünglich am 09.06.2020 um 23:05 Uhr publiziert.
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