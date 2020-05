Staatstheater Wiesbaden als erste deutsche Bühne wieder offen

Das Stadttheater Gießen plant in dieser Spielzeit keine Repertoire-Aufführungen im Großen Haus oder der Studiobühne. Im Juni soll es aber kleine Formate im Foyer und auf der Studiobühne geben.Das Hessische Landestheater Marburg arbeitet nach Auskunft des Intendantinnen-Teams aktuell an Open-Air-Formaten, die ab 12. Juni und bis zur Sommerpause am 6. Juli gezeigt werden können. .Am Schauspiel Frankfurt wird es bis Ende der Spielzeit keine Aufführungen im Großen Haus geben. Die Möglichkeit von kleinen Formaten in den Kammerspielen prüft das Haus. Die Oper Frankfurt arbeitet an einem Konzept, Veranstaltungen vor 100 oder 200 Zuschauern zeigen zu können: kammermusikalische Programme oder Liederabende ohne Orchester.Am Staatstheater Mainz soll der Spielbetrieb an Pfingsten mit dem Familienstück „Der Bärbeiß“ starten. Danach ist bis Ende der Spielzeit fast täglich Programm geplant – darunter die Premieren des Politthrillers „Tage des Verrats“ am 7. Juni und des abstandskonformen Tanzstücks „Extra Time“ am 14. Juni. Unklar ist, ob Musiktheater stattfinden kann. Die Zuschauerzahl steht noch nicht fest – vermutlich 110 bis 120 im Kleinen und 200 bis 250 im Großen Haus.Am Staatstheater Darmstadt hält man sich bedeckt. Zwar soll ab 29. Mai der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden, einen offiziellen Spielplan gibt es aber noch nicht. Mehrere Produktionen sollen zunächst als Filme herauskommen, ein Sinfoniekonzert könnte am 7. Juni auf der Bühne geboten werden.