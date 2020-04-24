Freitag,
24.04.2020 - 02:00
2 min
Stadt Idstein sagt Alteburger Märkte ab
Die traditionellen Märkte in Heftrich werden in diesem Jahr nicht stattfinden. Auch Stadthalle, Kulturbahnhof und Gerberhaus haben weiterhin Zwangspause. Das teilt die Stadtverwaltung mit.
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