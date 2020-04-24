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Freitag, 24.04.2020 - 02:00
2 min

Stadt Idstein sagt Alteburger Märkte ab

Die traditionellen Märkte in Heftrich werden in diesem Jahr nicht stattfinden. Auch Stadthalle, Kulturbahnhof und Gerberhaus haben weiterhin Zwangspause. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Nicht nur Haushaltswaren in allen Formen bestimmen das riesige Warenangebot des „Alteburger“. In diesem Jahr müssen alle auf das fröhliche Markttreiben verzichten. Archivfoto: AMP/Mallmann

Nicht nur Haushaltswaren in allen Formen bestimmen das riesige Warenangebot des „Alteburger“. In diesem Jahr müssen alle auf das fröhliche Markttreiben verzichten. (Archivfoto: AMP/Mallmann)

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