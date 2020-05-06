Mittwoch,
06.05.2020 - 03:00
3 min
Stadt Ingelheim diskutiert Hilfe für Kulturschaffende
Den Unternehmern in Ingelheim greift die Stadt mit einem eigenen Corona-Förderprogramm unter die Arme. Doch was ist mit den Solo-Selbstständigen wie Künstlern und den Vereinen?
Von Dennis Buchwald
Volontär
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