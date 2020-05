Stadt Ingelheim plant Hilfe für Vereine

Jetzt teilen:

INGELHEIM - Erst die Unternehmer und Solo-Selbstständigen, dann die Kulturschaffenden – und bald die Vereine? Zwei finanzielle Förderprogramme hat die Stadt schon ins Leben gerufen, bald sollen auch Ingelheimer Vereine unterstützt werden. Einen entsprechenden Antrag hat die SPD-Fraktion im jüngsten Stadtrat gestellt, alle Mitglieder stimmten zu.

Das Hilfsprogramm soll sich an der Förderung des Landes orientieren, schlägt die SPD vor. Dieses Modell hat die Stadt schon bei ihren Corona-Hilfen für Betriebe sowie Kunst und Kultur gewählt und sich an die bestehenden Hilfen des Landes gekoppelt. Der „Schutzschirm für Vereine in Not“ gewährt Vereinen in Rheinland-Pfalz bis zu 12 000 Euro, insgesamt zehn Millionen Euro ist das Paket schwer.

Seit dem 1. Mai können Vereine einen Antrag beim Land stellen. Dazu zählen Sport- und Kulturvereine sowie andere als gemeinnützig anerkannte Vereine, zum Beispiel aus den Bereichen Soziales, Frauen, Familie, Jugendarbeit oder Natur-, Tier- und Umweltschutz. Die Vereine müssen nachweisen, dass sie akut existenzbedroht sind. Zudem muss die Corona-Krise ursächlich für die finanzielle Schieflage sein.

Die Stadtverwaltung soll nun eine entsprechende Förderrichtlinie erarbeiten und im nächsten Haupt- und Finanzausschuss am 15. Juni vorstellen.