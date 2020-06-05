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Freitag, 05.06.2020 - 03:02
3 min

Stadt Ingelheim sagt alle Feste ab

Die jetzt vom Rathaus vorgegebene einheitliche Linie bei Veranstaltungen soll für Beschicker, Schausteller und Besucher Klarheit schaffen.

Von Fabian Goebel
Jetzt ist es amtlich: Auch das Rotweinfest fällt dieses Jahr flach wegen Corona. Archivfoto: Stadt Ingelheim

Jetzt ist es amtlich: Auch das Rotweinfest fällt dieses Jahr flach wegen Corona. (Archivfoto: Stadt Ingelheim)

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ROTWEINFEST
Die Ingelheimer Rotweinmajestäten mit Rotweinkönigin Ann-Kathrin I. bleiben ein weiteres Jahr im Amt.

Die Rotweinprobe des Oberbürgermeisters wird in abgewandelter Form durchgeführt. Geplant ist eine digitale Weinprobe.
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Dennis Buchwald: Reporter Rheinhessen-Nord
Dennis Buchwald Kommentar zur Absage der Ingelheimer Feste: Alternativlos
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