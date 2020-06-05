Freitag, 05.06.2020 - 03:02
3 min
Stadt Ingelheim sagt alle Feste ab
Von Fabian Goebel
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ROTWEINFEST
Die Ingelheimer Rotweinmajestäten mit Rotweinkönigin Ann-Kathrin I. bleiben ein weiteres Jahr im Amt.
Die Rotweinprobe des Oberbürgermeisters wird in abgewandelter Form durchgeführt. Geplant ist eine digitale Weinprobe.
Die Rotweinprobe des Oberbürgermeisters wird in abgewandelter Form durchgeführt. Geplant ist eine digitale Weinprobe.
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Kommentare
Dennis Buchwald Kommentar zur Absage der Ingelheimer Feste: Alternativlos
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