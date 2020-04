Stadt Oestrich-Winkel sagt die Sommerferienfreizeiten ab

Jetzt teilen:

OESTRICH-WINKEL - (red). Mit großem Bedauern sagt die Stadt Oestrich-Winkel die für die Sommerferien geplanten Ferienfreizeiten für Grundschüler ab. Corona-bedingt wird es in diesem Jahr weder die beliebte Stadtrandfreizeit auf den Pfingstbachwiesen noch das Zeltlager „Rheintalnomaden“ geben.

„Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand sagen kann, bis zu welcher Gruppengröße dann, Anfang Juli, Veranstaltungen grundsätzlich wieder erlaubt sein werden, so ist doch heute schon klar, dass Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen, wie sie jetzt überall geboten sind, bei Gruppenspielen mit über 80 Grundschülern auf einer großen Waldwiese nicht umsetzbar sind“, erläutert Bürgermeister Kay Tenge. Die Pfingstbachwiesen böten weder passende sanitäre Anlagen dafür noch könnten spielende Kinder die Abstandsregel von mindestens 1,50 Metern durchgängig befolgen. „Da ein Ansteckungsrisiko also nicht ausgeschlossen werden könnte, handeln wir verantwortlich und sagen den Eltern bereits jetzt ab, damit sie rechtzeitig über alternative Betreuungsmöglichkeiten für die Sommerferienzeit nachdenken können“, so Tenge.

Sollte sich an der Situation grundsätzlich etwas ändern und zumindest tageweise eine Betreuung möglich sein, wird die Stadtverwaltung Oestrich-Winkel dazu alle Möglichkeiten prüfen, wie es in der Mitteilung heißt. Da aus organisatorischer Sicht die Absage der Sommerferienfreizeiten frühzeitig habe erfolgen müssen, sei eine solche Änderung der Situation derzeit jedoch nicht absehbar.