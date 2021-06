Städte wollen Verleiher von E-Rollern in die Pflicht nehmen

In vielen Städten gehören die E-Scooter seit 2019 zum Stadtbild. Nicht immer zur Freude der Bürger und Stadtverwaltungen. (Foto: Oliver Berg/dpa )

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BERLIN - Sie heißen E-Scooter und sind Tretroller mit Elektromotor. Sie werden vor allem im Marketing der Betreiber als Teil eines modernen Nahverkehrskonzeptes bejubelt. Doch in vielen Städten wie auch Mainz, Wiesbaden oder Darmstadt ist dieser Jubel meist verhallt. Zum einen stehen und liegen die Gefährte überall herum und werden nicht nur für Fußgänger zum Hindernis. Nicht selten landen sie auch in der Natur oder in Gewässern, wo sie dann wegen auslaufender Akkus schnell zum Umweltproblem werden. Die Betreiber, so der Vorwurf, lassen diesen rollenden Elektroschrott oft einfach liegen. Genau das soll sich ändern.

"Wer mit Rollern Geld verdient, ist auch für die Folgen verantwortlich"

Die Städte fordern, dass sich Verleihfirmen stärker um zurückgelassene, oft schrottreife Elektro-Tretroller in Parks oder Gewässern kümmern. "Wer mit Rollern Geld verdient, ist auch für die Folgen verantwortlich", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn Nutzerinnen und Nutzer E-Roller in Flüsse werfen oder in den Büschen verstecken, müssen die Unternehmen für die Bergung und Entsorgung geradestehen." Dies sei aufwendig und teuer, die Kosten dafür dürften nicht an den Städten hängen bleiben.

Anton Annasens, 79 Jahre alt und blind, stolpert am 31. Mai 2021 an der Grünanlage am Platz der Deutschen Einheit in Darmstadt über einen nachlässig abgestellten E-Scooter. (Foto: Anton Annasens)

"Schon wahllos abgestellte oder umgefallene E-Roller irgendwo auf Bürgersteigen oder öffentlichen Plätzen sorgen für Ärger", sagte Dedy. Er verwies darauf, dass die meisten Anbieter mit dem Deutschen Städtetag bereits 2019 Eckpunkte für einen störungsfreien Betrieb vereinbart hätten. Die Städte hätten mit den Verleihern auch klar geregelt, in welchen Bereichen E-Tretroller fahren und geparkt werden können und wo nicht.

Die Regen für die Nutzung von E-Scooters E-Roller gelten als „Elek-trokleinstfahrzeuge“, die zwischen 6 und 20 Kilometer pro Stunde fahren dürfen und eine Lenk- oder Haltestange haben. Höchstmaße: 70 Zentimeter breit, 1,40 Meter hoch und zwei Meter lang. Maximalgewicht: 55 Kilogramm – ohne Fahrer.



Sie werden ab 14 Jahren freigegeben, nicht erst ab 15, wie manche Länder und Experten gefordert hatten.



Führerschein, Mofa-Prüfbescheinigung oder eine Helmpflicht sind nicht nötig. Vorgeschrieben wird aber eine Haftpflicht samt Versicherungsaufkleber mit Anti-Fälschungs-Hologramm.



Pflicht sind zwei unabhängig voneinander wirkende Bremsen und eine Beleuchtung, die abnehmbar sein darf. Ebenfalls vorgeschrieben: seitliche Reflektoren und „helltönende Glocke“.



Der „Gashebel“ für den Motor muss binnen einer Sekunde in Nullstellung zurückspringen, wenn er losgelassen wird. Anhänger sind tabu.



E-Scooter müssen auf Radwegen fahren. Gibt es keinen Radweg, darf es die Fahrbahn sein. E-Roller-Fahrer werden wie Radfahrer Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung nutzen dürfen.



Das Mitführen von elektrisch betriebenen Tretrollern soll in Bussen und Bahnen nicht beschränkt werden.



Die endgültige Freigabe für den Straßenverkehr wird in wenigen Wochen erwartet.

Nach der Zulassung 2019 gingen Verleiher an den Start

E-Tretroller dürfen seit zwei Jahren in Deutschland unterwegs sein. Dafür legt eine seit 15. Juni 2019 geltende Verordnung technische Voraussetzungen und Verhaltensregeln fest. Die Gefährte dürfen zwischen 6 und 20 Kilometer pro Stunde schnell sein. Gefahren werden muss auf Radwegen - gibt es keine, auf der Fahrbahn. In vielen Städten bieten Verleihfirmen E-Tretroller an.



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Verknüpfte Artikel







Rechtliche Handhabe fehlt