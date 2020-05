Städtische Einrichtungen in Worms öffnen nach und nach

Die kulturelle Durststrecke hat ein Ende. Musiziert wird auf Grundlage der fünften Corona-Bekämpfungsverordnung wieder im Einzel- oder Zweierunterricht. (Foto: hayo – stock.adobe)

WORMS - (red). Die städtischen Einrichtungen werden sukzessive wieder geöffnet. Ein Teil der Stadtbibliothek steht schon offen: Nach der Corona-Zwangspause ist die Kinder- und Jugendbücherei als erste Abteilung der Stadtbibliothek für die Ausleihe von Medien wieder zugänglich – allerdings mit Einschränkungen. Um die Abstandsregelungen und Hygienevorgaben einhalten zu können, muss nämlich die Besucherzahl begrenzt werden. Damit dennoch möglichst viele Besucher die Jugendbücherei nutzen können, ist das Lesen und Spielen in den Bibliotheksräumen vorerst noch nicht möglich.

Zusätzlich zu den bekannten Öffnungszeiten wird die Kinder- und Jugendbücherei jedoch vorübergehend auch vormittags von 10 bis 12 Uhr geöffnet sein. Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln können Nutzer ihre Medien aus allen Abteilungen vorerst ausschließlich über die Rückgabebox im Foyer des Hauses zur Münze abgeben (montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr). Zurückgegebene Medien stehen aus Hygienegründen nicht sofort wieder zum Verleih bereit, sondern erst einige Tage später. Die Begrenzung der Besucherzahl macht auch Einlasskontrollen erforderlich, was zu Wartezeiten führen kann. Die Stadtbibliothek bittet hierfür um Verständnis. Ergänzend steht weiterhin der Bestell- und Abholservice zur Verfügung und bis Ende Mai auch der kostenlose Zugang zur Onleihe. Die Termine für die Öffnung der Öffentlichen Bücherei sowie der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek werden rechtzeitig bekannt gegeben. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.stadtbibliothek-worms.de.

Auch die Lucie-Kölsch-Musikschule öffnet wieder schrittweise. Seit Mitte der vergangenen Woche bietet die Musikschule auf Grundlage der fünften Corona-Bekämpfungsverordnung (darin ist der Gesangsunterricht ausgenommen) in der Prinz-Carl-Anlage wieder Einzel- und Zweierunterricht an. Auch im Haus zwei in der Westendgrundschule wird der Unterricht wieder ermöglicht, andere Standorte folgen in der nächsten Woche. Bei der Rückkehr zum Präsenzunterricht orientiert sich die Musikschule an einem Drei-Phasen-Modell des Verbandes deutscher Musikschulen. „Wenn alle Vorbereitungen zur Erfüllung der Auflagen erfolgt und geprüft sind, werden sich die Lehrkräfte bei den Schülern melden“, sagt Musikschulleiter Wolfgang Neidhöfer. „Wir freuen uns sehr darauf, unsere Schüler bald wieder persönlich sehen zu können. Falls der Präsenzunterricht noch nicht möglich ist, werden wir weiterhin alternativen Unterricht anbieten.“ Aktuelle Informationen sind unter www.ms-worms.de zu finden.

Die Volkshochschule beteiligt sich ab sofort an dem digitalen Wissenschaftsprogramm „vhs.wissen live“. Interessierte haben dabei die Möglichkeit, Angebote via Live-Stream mitzuverfolgen. Der erste Vortrag der online-Reihe am Donnerstag, 14. Mai, 19.30 Uhr, widmet sich dem Thema „Impfstoff aus Zucker gegen Krankenhauskeime“. Referent ist Professor Dr. Peter H. Seeberger, Direktor der Abteilung Biomolekulare Systeme am Max-Planck Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam. Der Wissenschaftler beschäftigt sich hauptsächlich mit der Chemie und Biologie der Zucker und hat eine chemische Methode entwickelt, um den charakteristischen „Zuckermantel“ der bakteriellen Erreger schnell nachzubauen und als Grundlage für die Entwicklung neuartiger Impfstoffe einzusetzen. Ein Live-Chat bietet dabei die Möglichkeit, sich nach dem Vortrag aktiv an der Diskussion zu beteiligen. Nach Registrierung bei der Volkshochschule erhalten die Interessierten einen Link zu den Live-Streams. Die Vorträge sind kostenlos. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Ende 21 Uhr. Registrierungen für die online-Angebote nimmt die Volkshochschule unter www.vhs-worms.de, per E-Mail an vhs@worms.de oder telefonisch unter 06241-8 53 42 56 entgegen.