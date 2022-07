"Star Trek"-Star Nichelle Nichols ist tot. (Foto: dpa)

SILVER CITY - Nichelle Nichols ist tot. Vor allem "Star Trek"-Fans bleibt sie immer in Erinnerung. Mit ihrer Rolle als Nyota Uhura hat sie nicht nur "Star Trek" (Raumschiff Enterprise) geprägt, sie hat auch zwei Meilensteine im US-amerikanischen Fernsehen gesetzt. So war sie die erste schwarze Frau mit einer Führungsposition in einer Weltraumserie, zum anderen war sie auch die erste schwarze Frau, die 1968 in den US-amerikanischen Medien einen weißen Mann küsste: Captain Kirk (William Shatner).

Nun ist Nichols im Alter von 89 Jahren gestorben. Das teilte ihr Sohn Kyle Johnson auf Instagram mit: "Freunde, Fans, Kollegen, Welt. Ich bedaure, euch mitteilen zu müssen, dass ein großes Licht am Firmament nicht mehr für uns leuchtet, wie es so viele Jahre lang der Fall war." Seine Mutter sei am Samstag eines natürlichen Todes gestorben. "Ihr Licht jedoch, wie die alten Galaxien, die jetzt zum ersten Mal zu sehen sind, wird uns und künftigen Generationen erhalten bleiben, damit wir uns daran erfreuen, davon lernen und uns inspirieren lassen können."

Nichols spielte ihre Rolle nicht nur in der Serie von 1966 bis 1969, sondern auch erneut in den sechs "Star Trek"-Filmen von 1979 bis 1991. Als Nichols während der Anfänge der Serie für eine Broadway-Karriere aus "Star Trek" aussteigen wollte, soll sie der schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King zum Weitermachen überredet haben. Zudem war Nichols in zahlreichen anderen TV- und Filmproduktionen zu sehen. 1992 erhielt sie für ihre schauspielerischen Leistungen einen Stern auf dem Hollywood Walk Of Fame. Zudem ist der 2001 entdeckte Asteroid (68410) nach ihr benannt.

In den vergangenen Jahren hatte Nichols mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2015 erlitt sie einen Schlaganfall, zuletzt soll sie an Demenz gelitten haben.