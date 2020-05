Star-Wars-Tag

Der 4. Mai ist Star Wars Day. "May the Fourth Be With You" heißt es dann in Anlehnung an das berühmte Zitat aus der Filmreihe: "May the Force be with you", möge die Macht mit dir sein. Der Streamingkanal Disney+ bietet zur Feier des Tages am Montag (4. Mai) das passende Programm. So feiert die Dokumentation "Disney Galerie: The Mandalorian" Premiere, mit Einblicken in die Produktion der Realfilmserie "The Mandalorian". Außerdem ist Episode IX "Der Aufstieg Skywalkers" nun dort verfügbar.