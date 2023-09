Starke Konkurrenz um Deutschen Fernsehpreis

Köln (dpa) - . Barbara Schöneberger, Esther Sedlaczek und Jan Köppen stehen dieses Jahr in Konkurrenz um den Deutschen Fernsehpreis. Alle drei sind in der Kategorie „Beste Einzelleistung/Moderation Unterhaltung“ nominiert, wie das Sekretariat des Fernsehpreises in Köln mitteilte.