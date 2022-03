Starkes Erdbeben erschüttert Fukushima - Tsunami-Warnung

Fukushima: Das von einem Hubschrauber aufgenommene Foto zeigt das durch ein Erdbeben am 11.03.2011 beschädigte Kernkraftwerk Fukushima Daiichi in der Präfektur Fukushima im Nordosten Japans. Am Mittwoch erschütterte ein starkes Erdbeben die Region. ( Foto: Kyodo/dpa )

FUKUSHIMA - Ein starkes Erdbeben hat am späten Mittwochabend (Ortszeit) Fukushima erschüttert. Japans Meteorologische Behörde gab eine Warnung vor einem Tsunami für die Präfekturen Fukushima und Miyagi aus. Ob es in der Atomruine in Fukushima Schäden gab, war zunächst nicht bekannt. Das lang anhaltende Beben der Stärke 7,3 ereignete sich kurz vor Mitternacht (Ortszeit), fast auf den Tag elf Jahre, nachdem die Region im Nordosten des asiatischen Inselreiches von einem verheerenden Erdbeben der Stärke 9 und einem dadurch ausgelösten gewaltigen Tsunami verwüstet worden war. Das Beben vom Mittwoch war auch im rund 300 Kilometer entfernten Tokio zu spüren.

Warnung vor bis zu einen Meter hohen Flutwelle

Die Wetterbehörde warnte vor einer bis zu einen Meter hohen Flutwelle. In Fukushima kam es zu Stromausfällen, berichteten örtliche Medien. Die Regierung in Tokio richtete einen Notfallstab ein. Das schwere Beben im Nordosten weckte schlagartig Erinnerungen an die verheerende Katastrophe vor elf Jahren. Eine gigantische Flutwelle hatte sich an jenem 11. März 2011 an der Pazifikküste aufgebäumt und alles niedergewalzt: Städte, Dörfer und riesige Anbauflächen versanken in den Wasser- und Schlammmassen.

Rund 20 000 Menschen riss die Flut damals in den Tod. In Fukushima kam es in der Folge im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi zu einem Super-GAU. Er wurde in aller Welt zum Sinnbild der "3/11" genannten Dreifach-Katastrophe - auch wenn keiner der Todesfälle auf die Strahlung zurückgeführt wird. Der Betreiber Tepco prüfe, ob es durch das erneut starke Beben zu Unregelmäßigkeiten kam, hieß es in der Nacht zum Donnerstag. Japan ist eines der am stärksten von Erdbeben gefährdeten Länder der Welt.

Folgen der Katastrophe von vor 11 Jahren bis heute spürbar Die Folgen der Atomkatastrophe in Fukushima wirken nach Angaben des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) in Japan bis heute nach. Direkt durch Radioaktivität verursachte Krankheiten seien zwar bislang nicht aufgetreten, sagte BfS-Präsidentin Inge Paulini am Dienstag. Zahlreiche Menschen seien allerdings infolge der Evakuierung gestorben oder litten immer noch an psychischen Erkrankungen.



Bei dem Super-GAU wurden große Mengen an radioaktivem Material frei gesetzt. Bis zu 150.000 Menschen mussten das Gebiet vorübergehend oder dauerhaft verlassen. Hunderttausende in landwirtschaftlichen Betrieben zurückgelassene Tiere verhungerten.



Laut BfS sind rund 300 Quadratkilometer in der Region Fukushima weiterhin Sperrgebiet und dürfen nur eingeschränkt betreten werden. Außerhalb davon sei die zusätzliche Strahlenbelastung deutlich gesunken. Sie werde in diesem Jahr auf ein Niveau wie die natürliche Strahlenbelastung in Deutschland fallen.



Manche Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung ließen sich aber auch heute noch nicht abschließend erfassen, hieß es. Insbesondere bei Krebserkrankungen, die mit radioaktiver Strahlung in Verbindung stehen, dauere es oft viele Jahre, bis sie tatsächlich ausbrächen. Das BfS könne deshalb auch weiterhin nicht ausschließen, dass in den kommenden Jahren doch noch Erkrankungen als direkte Folge des Reaktorunfalls auftreten. (epd)