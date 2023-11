Starkregen und Überschwemmungen: Mehrere Tote in Italien

Prato (dpa) - . Nach den schweren Unwettern in Italien mit mindestens sechs Toten laufen die Aufräumarbeiten in den betroffenen Gebieten im Norden und Zentrum des Landes. Besonders die Gegenden nördlich und westlich von Florenz in der beliebten Urlaubsregion Toskana wurden von den heftigen Regenfällen in Mitleidenschaft gezogen. Aber auch in den Regionen Venetien und Lombardei gab es starken Regen. In den vergangenen Stunden ist in den meisten Gemeinden das Wasser nach den Überschwemmungen zurückgegangen.