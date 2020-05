Stdt Geisenheim gibt Material zum Maskenbasteln aus

Maskenaktion der Stadtjugendpflege. (Foto: Stadt Geisenheim)

GEISENHEIM - (red). Die Stadt Geisenheim verteilt am Freitag, 8. Mai, Materialien zum Nähen von Behelfsmasken. Hintergrund ist die seit dem 27. April geltende Pflicht zum Tragen von Schutzmasken für Mund und Nase beim Einkaufen sowie im öffentlichen Nahverkehr. Die Stadt stellt daher Material zum Nähen von Behelfsmasken zur Verfügung, um die Bürger zu unterstützen, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Materialsets werden am nächsten Freitag ab 9 Uhr auf dem Geisenheimer Wochenmarkt am Dom verteilt. Darin enthalten sind ein zurechtgeschnittenes Stück Baumwollstoff, ein Gummiband, ein Draht sowie eine Nähanleitung. Der Baumwollstoff stammt aus dem Restbestand eines Nähprojekts der Jugendarbeit, das restliche Material stammt aus den Geschäften vor Ort. Das Team der Jugendarbeit hat zudem in kurzer Zeit die Pakete zusammengestellt. Insgesamt gibt es rund 100 Pakete, die kostenfrei verteilt werden – solange der Vorrat reicht.