Stefan Bachmann wird Burgtheater-Direktor

Die Staatssekretärin betonte, dass Bachmann auch überzeugt habe, weil er selbstkritisch über sich und das Theater in Zeiten großer Unsicherheit nachdenke. Bachmann sprach dazu am Mittwoch über die Kritik an der Führungskultur am Schauspiel Köln, die 2018 aufgetaucht war. Er habe die Vorwürfe mittels Mediation aufgearbeitet, und danach Coaching und Weiterbildung in Anspruch genommen, sagte er.