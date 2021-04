Steht der Astrazeneca-Impfstoff in Deutschland vor dem Aus?

Thrombose mit Thrombozytopenie

In Zusammenhang mit dem Astrazeneca-Impfstoff werden derzeit vor allem Fälle von Hirnvenenthrombosen diskutiert, verbunden mit einem Mangel an Blutplättchen im Blut (Thrombozytopenie). Die Fälle treten allerdings sehr, sehr selten auf. Auch ist noch nicht nachgewiesen, ob es sich tatsächlich um eine Nebenwirkung der Impfung handelt oder nur um ein zufälliges zeitliches Zusammentreffen. Dem Wissensportal Scinexx zufolge hat ein Forscherteam der Universitätsmedizin Greifswald die Mechanismen dieser seltenen Form der Thrombose analysiert. In allen Blutproben fanden sich Antikörper, die sich an die Blutplättchen binden und dadurch zu einer Verklumpung des Blutes führen. Ein Blutgerinnsel, das zu einem Gefäßverschluss (Thrombose) führen kann, ist die Folge.