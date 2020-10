Steigende Corona-Zahlen: Verstärkte Kontrollen im Kreis Bergstraße

Auch am Sonntag gab es keine Entwarnung in Sachen Corona-Zahlen: Laut Mitteilung aus dem Landratsamt ist der Inzidenz-Wert der Neuinfektionen zwar leicht, auf 21,07 pro 100 000 Einwohner, gesunken, er liegt aber weiter über dem ersten Grenzwert von 20.

Laut Kreisverwaltung sind am Sonntag fünf neue Infektionsfälle bekannt geworden - zwei in Heppenheim und je ein Fall in Biblis, Lampertheim und Wald-Michelbach. Insgesamt sind damit 724 nachgewiesene Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie im Kreis Bergstraße bekannt. (fran)