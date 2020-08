Stephan Ernst gesteht Mord an Walter Lübcke

Stephan Ernst, der des Mordes an dem Politiker Walter Lübcke angeklagt ist, steht bei seinem Prozess vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Stephan Ernst hat vor der Staatsschutzkammer des Oberlandesgerichts Frankfurt gestanden, den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erschossen zu haben. „Ich übernehme dafür die Verantwortung“, ließ er durch seinen Anwalt Mustafa Kaplan vorlesen. Zuvor hat er in der verlesenen Einlassung ausführlich geschildert, wie ihn der Mitangeklagte Markus H. „radikalisiert und aufgehetzt“ habe. Er sei sein Mdentor gewesen. „Ich war stolz darauf, ihn zu kennen“.

H. habe mit ihm Schießübungen gemacht, bei denen er auch Schießscheiben mitbrachte, auf denen das Konterfei von Merkel und Lübcke zu sehen war. H. soll ihm gesagt haben, „dass im Gegensatz zu Merkel Lübcke jemand ist, an dem man rankommt“. Der Rechtsextremist H. war nach den Ausführungen von Ernst in der Nacht zum 2. Juni vergangenen Jahres mit auf der Terrasse von Lübckes Wohnhaus. Er ist wegen Beihilfe zum Mord angeklagt.

Ernst wird in diesem Verfahren auch vorgeworfen, einen Iraker niedergestochen zu haben. Damit habe er nichts zu tun, so der einzige Satz dazu in seiner Einlassung, deren Verlesen fast eine Stunde dauerte.

Ernst: Auf Anraten seiner vorherigen Anwälte falsche Angaben gemacht

Die Einlassung ist die dritte Tatversion, die Ernst abgibt. Sie weicht in zentralen Details von den vorherigen Aussagen ab. So hatte er zunächst über die Tatbeteiligung von Markus H. geschwiegen. Später hatte er ausgesagt, Markus H. habe versehentlich auf den Kasseler Regierungspräsidenten geschossen zu haben.

Jetzt ließ Ernst wissen, er habe auf Anraten seiner vorherigen Anwälte Dirk Waldschmidt und Frank Hannig falsche Angaben gemacht.

Stephan Ernst schilderte ausführlich seine ersten Lebensjahre in Wiesbaden und Hohenstein-Holzhausen. Sein Vater, ein Arbeiter, sei Alkoholiker gewesen, der ihn und seine Mutter immer wieder „brutal“ geschlagen habe. „Sobald er Alkohol trank, überschritt er alle Grenzen“. Sein Zuhause sei eine „Hölle aus Gewalt, Jähzorn und Einsamkeit“, „eine freundliche Umgebung“ gewesen. Er habe versucht, seine Mutter zu schützen. „Aber mein Vater tat mir auch leid“. Er habe einen psychischen Schaden davon getragen.